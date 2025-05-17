Bolu’daki Yangın Cezaları Belirlendi

BOLU’DA YAŞANAN BÜYÜK YANGIN

78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın, Türkiye’nin her yerinde derin üzüntü yarattı. Yangın, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Köroğlu Dağları’nın zirvesinde bulunan 500 kişilik bir otelden gece saat 03.27’de çıkan ihbarla başladı. Yarıyıl tatilinin yaşandığı bu dönemde meydana gelen yangın sonrasında başlatılan soruşturma devam ediyor ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu çalışmaları tamamlayarak yeni bir iddianame hazırladı.

CEZA TALEPLERİ BELİRLENDİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Grand Kartal Otel yangını nedeniyle 13 kişi hakkında toplam 1998 yıl hapis istemiyle, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6 ay hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, otelin sahipleri ile yönetim kurulu üyeleri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir ve diğer görevli isimlerinin olası kastla sorumlu oldukları ifade edildi. Bunlara ek olarak, 13 kişiye “olası kastla öldürme” ve “olası kastla kasten yaralama” suçlarından hapis cezası verilmesi talep edildi.

YANGININ NEDENİ VE YAYILMA ŞEKLİ

Olay gecesi otelin kahvaltı şefi Faysal Yaver, dördüncü kattaki restoranda “grill plate” adlı elektrikli ızgarayı açtı. Yangının başlangıç noktasında cihazın aşırı ısınması sonucu meydana gelen kısa devre, 03.17’de alevlerin çıkmasına neden oldu. Yangın hızlı bir şekilde yayılmaya başladı; saat 03.24’te çöp kovasına sıçrayan alevler, LPG gazını eriterek 03.26’da kontrol edilemez hale geldi. Bu süreçte, yangının ilerlemesini hızlandıran birçok etken ve yapısal sorun tespit edildi. Ayrıca, otelin acil durum eylem planının eksikliği ve çalışanların eğitimsizliği yangının büyümesine katkıda bulundu.

YARDIM TALEPLERİ VE SÜREÇ

İddianamede, yangın sırasında otel mutfağında çalışan dört personelden, yangını ilk fark edenin 03.24’te diğerlerine haber verdiği belirtildi. Jandarma 03.26’da, 112 Acil Çağrı Merkezi ise 03.27’de arandı. Yangının büyümesi sırasında, acil durum eylem planının yetersiz olması nedeniyle gerekli müdahale zamanında yapılamadı ve birçok can kaybına yol açtı. Bu durum, yetkililerin incelemesine tabi tutuldu. Yangın ile ilgili soruşturma izni talepleri de devam ediyor.