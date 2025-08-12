Bolu’daki Yangın Davası Araştırılacak

BOLU’DA YANGIN DAVASI VE MAHKEME SÜRECİ

Bolu’da, 21 Ocak’ta Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesi ve 133 kişinin yaralanmasıyla ilgili dava süreci devam ediyor. Olayla alakalı olarak açılan davada 20’si tutuklu toplam 32 sanık bulunuyor. Dava, 7 Temmuz’da Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlamış ve bir haftalık duruşmaların ardından 22 Eylül’e ertelenmişti.

DENETİMİ YAPAN İTFAİYE ERİNİN DURUMU

Mahkeme, itfaiye eri olan tutuklu sanık İrfan Acar’ın yangından önce 28 Aralık 2024’te otelde bir denetim gerçekleştirip gerçekleştirmediği konusundaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak için bilirkişi raporu istemiştir. İddialara göre, denetim işlemi, tatil gününe denk gelmesi sebebiyle sadece evraklar üzerinden tamamlanmış ve saha incelemesi yapılmamıştır.

BİLİRKİŞİ RAPORU VE DELİLLER

Bilirkişi, İrfan Acar’ın belirtilen tarihte Grand Kartal Otel’de bulunup bulunmadığını belirlemek için HTS (Haberleşme Trafik Sistemi) kayıtları ve belediyeye ait aracın GPS verilerini inceleyecek. Elde edilecek bu rapor, mahkemenin dava sürecinde kritik bir delil olarak değerlendirilecek.