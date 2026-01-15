Bolu Grand Kartal Otel Yangını Davasında Başsavcılık İstinaf Başvurusunda Bulundu

BOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Grand Kartal Otel’de gerçekleşen yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, mevcut mahkeme kararlarına itiraz etti. Başsavcılık, otelin sahibi, otel müdürü ve diğer sanıklar hakkında verilen cezaları fazla bularak, “olası kastla öldürme ve yaralama” suçu ile cezalandırılan şirket yöneticileri için daha ağır bir suçlamayla yeniden yargılama talep etti.

GÜNDEME GELEN CEZA TALEPLERİ

Bolu Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 36’sı çocuk olmak üzere toplam 78 kişi hayatını kaybetti. Mahkeme, olay sonrası otelin yönetim kurulu üyelerinden oluşan 11 sanığa “olası kastla öldürme” suçundan 34’er kez müebbet hapis cezası vermişti. Ayrıca yangında hayatını kaybeden 44 yetişkin için de 44 kez 24 yıl hapis cezası uygulanmıştı. Başsavcılık, bu cezaların özellikle otel sahibinin eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu yönünden itirazda bulunarak, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla yeniden değerlendirilmelerini istedi.

DİĞER SANIKLAR ÜZERİNDEN YENİ İDDİALAR

Ayrıca, savcılık, FQC Global Sertifikasyon işyeri yetkilisi ve diğer sanıklar hakkında verilen 21’er yıl hapis cezasının da düşürülmesi talebinde bulundu. Bu sanıkların “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 15 yıl hapis cezası ile yargılanmaları gerektiğini ifade etti.

BERAAT KARARLARINA DA İTİRAZ

Son olarak, mahkeme tarafından otelin kahvaltı şefi Faysal Yaver ve iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan hakkında verilen beraat kararlarına da itirazda bulunuldu. Başsavcılık, bu kişilerin de sorumluluklarının göz önünde bulundurulmasını talep etti.

