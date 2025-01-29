Bolu Yangını İçin TBMM Komisyonu Kuruldu

YANGININ SEBEPLERİ ARAŞTIRILACAK

Bolu Kartalkaya’daki bir otelde çıkan yangının sebeplerinin araştırılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından meclis araştırma komisyonu kurulmasına yönelik karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar ile, Bolu Kartalkaya bölgesinde yaşanan yangın faciasının tüm yönleriyle incelenmesi hedefleniyor. Ayrıca, ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların engellenmesi için gereken tedbirlerin belirlenmesi amaçlanıyor.

KOMİSYONUN YAPISI VE GÖREV ALANLARI

TBMM Kararı, 28.01.2025 tarihli Genel Kurulun 49’uncu birleşiminde kabul edildi. Araştırma komisyonu 22 üyeden oluşacak. Komisyonun başkanı, başkanvekili, sözcüsü ve katibi 3 ay içinde seçilecek. Ayrıca komisyon, Ankara dışında da çalışmalarını sürdürebilecek. Bu çalışmanın, yaşanan olayın aydınlatılması ve gelecekte benzer olayların yaşanmaması için önemli katkı sağlaması bekleniyor.