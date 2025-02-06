Boluspor’dan Galatasaray Maçı Açıklaması

BOLUSPOR GALATASARAY MAÇINI KAYBETTİ

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Boluspor, kendi sahasında Galatasaray’a 4-1 yenildi. Maç sonrası Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, düzenlenen basın toplantısında bazı değerlendirmelerde bulundu.

ZORLUKLARA RAĞMEN HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİREBİLDİK

Kahraman, “Zor bir lig periyodu içindeyken Ziraat Türkiye Kupası maçı oynamak, ister istemez tempomuzu etkiliyor. Üç gün önce bir maç oynadık, hafta içi bir maçımız vardı ve şimdi iki gün sonra tekrar sahaya çıkacağız. Bu yoğun fikstürde kadro derinliğine uygun şekilde bir kadro ile sahaya çıkmak zorundaydık. Karşımızda, Türkiye ve dünyada marka değeri yüksek olan, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gibi Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray vardı. Biz de hem ekran başındaki izleyicilere hem de tribündeki taraftarlara seyir zevki yüksek bir maç izletmek istedik. Soğuk havaya rağmen iyi bir zeminde oynadık ve umarım takım olarak bu hedefimizi gerçekleştirebilmişizdir” dedi.