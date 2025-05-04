Gündem

Boluspor, Yeni Malatyaspor’u 10-1 yendi

boluspor-yeni-malatyaspor-u-10-1-yendi

BOLUSPOR YENİ MALATYASPOR’U FARKLI GEÇTİ

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Boluspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilen müsabaka, Boluspor’un 10-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Boluspor, bu sonuçla birlikte Iğdır FK’nın 27 Nisan’da Yeni Malatyaspor’a karşı elde ettiği 9-0’lık en farklı galibiyet rekorunu egale etti.

Ev sahibi takımın galibiyetine katkı sağlayan isimler arasında Oğuz Kağan Güçtekin, 11. dakikada, Jefferson, 19. dakikada, Mukairu, 28. ve 79. dakikalarda, Khouma Babacar, 61. ve 90. dakikalarda, Hasani, 75. dakikada, penaltıdan, Vüsal Isgandarli, 85. dakikada, Siraçhan Nas, 90+4. dakikada ve Hüsamettin Yener, 90+7. dakikada yer aldı. Yeni Malatyaspor’un tek golü ise 45+3. dakikada Enes Savucu’dan geldi. Konuk ekipte Muhammed Gök, 52. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç oldu.

Bu sonuçla birlikte Boluspor, puanını 58’e yükselterek 8. sırada yer aldı ve play-off umudunu son haftaya taşıdı. Diğer taraftan küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ise -21 puanla 20. basamakta kaldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Sırrı Süreyya Önder’in Vasiyeti Duyuruldu!

Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni gerçekleştirildi. Yazar Tarık Tufan, Önder'in son vasiyetini katılımcılarla paylaştı.
Manşet

Abb Fomget, Şampiyon Kadın Futbol Süper Ligi

2024-2025 sezonunda Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğu elde eden takım Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET olarak belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.