Boluspor, Yeni Malatyaspor’u 10-1 yendi

BOLUSPOR YENİ MALATYASPOR’U FARKLI GEÇTİ

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Boluspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilen müsabaka, Boluspor’un 10-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Boluspor, bu sonuçla birlikte Iğdır FK’nın 27 Nisan’da Yeni Malatyaspor’a karşı elde ettiği 9-0’lık en farklı galibiyet rekorunu egale etti.

Ev sahibi takımın galibiyetine katkı sağlayan isimler arasında Oğuz Kağan Güçtekin, 11. dakikada, Jefferson, 19. dakikada, Mukairu, 28. ve 79. dakikalarda, Khouma Babacar, 61. ve 90. dakikalarda, Hasani, 75. dakikada, penaltıdan, Vüsal Isgandarli, 85. dakikada, Siraçhan Nas, 90+4. dakikada ve Hüsamettin Yener, 90+7. dakikada yer aldı. Yeni Malatyaspor’un tek golü ise 45+3. dakikada Enes Savucu’dan geldi. Konuk ekipte Muhammed Gök, 52. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç oldu.

Bu sonuçla birlikte Boluspor, puanını 58’e yükselterek 8. sırada yer aldı ve play-off umudunu son haftaya taşıdı. Diğer taraftan küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ise -21 puanla 20. basamakta kaldı.