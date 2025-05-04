Boluspor, Yeni Malatyaspor’u 10-1 yendi

Boluspor, Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Kocaeli Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor’u 10-1’lik farklı bir skorla mağlup etti. Maçın ilk golü 11. dakikada Oğuz Güçtekin’le geldi. Boluspor’un atağında, ceza sahası dışından çektiği sert şutla topu ağlara yolladı ve skoru 1-0 yaptı.

İKİNCİ GOL VE DEVAMINDA GELEN GOLLER

Maçın 19. dakikasında kullanılan köşe vuruşu sonrasında Jefferson, penaltı noktasının gerisinde topla buluşarak yerden vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu ve durum 2-0 oldu. 28. dakikada Boluspor’un sağ taraftan gerçekleştirdiği atakta, Mukairu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0 yaptı. İlk yarının sonuna doğru, 45. dakikada Yeni Malatyaspor’un hızlı atağında Enes Savucu, ceza sahasının çaprazından çektiği şutla direğe çarpan topu ağlarla buluşturdu ve ilk yarı 3-1 sona erdi.

BOLUSPOR ZAFERİ PERÇİNLİYOR

İkinci yarıya daha etkili başlayan Boluspor, 60. dakikada Babacar’ın kaleyi karşıdan gören bir noktadan yaptığı vuruşla durumu 4-1 yaptı. 74. dakikada Ömer Çağrı Ataş’ın ceza sahasında topa elle müdahalesi sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada Hasani’nin kullandığı penaltıyla skoru 5-1 yaptı. 78. dakikada Mukairu, merkezde topla buluşarak kalecinin solundan net bir vuruşla 6-1’i getirdi. Boluspor, 85. dakikada İskandarlı’nın sağ kanattan gerçekleştirdiği vuruşla durumu 7-1 yaptı.

MAÇIN SON ANLARI

90. dakikada, Babacar altı pasın önünde topla buluştu ve yaptığı vuruşla durumu 8-1’e getirdi. 90+4. dakikada Siraçhan Nas’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş, skoru 9-1 yaptı. Maçta son sözü ise 90+7. dakikada Hüsamettin Yener’in düzgün vuruşuyla 10-1’lik sonuç ile belirlenmiş oldu.

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mahmut Gülle, Ferhat Çalar

BOLUSPOR KADROSU

Boluspor’un kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Çağlar Akbaba, İshak Karaoğul, Naby Oulare, Mukairu (Kosta Aleksic dk. 81), Enes Alıç, Jefferson (İlhami Sıraçhan Nas dk. 81), Oğuz Kağan Güçtekin, Dean Lico (Balburdia dk. 66), Florent Hassani (Eren Erdoğan dk. 88), Vusal İskandarlı, Babacar. Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Ali Ülgen, Berk Yıldız, Işık Kaan Arslan, Hüsamettin Yener, Anıl Koç. Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak.

YENİ MALATYASPOR KADROSU

Yeni Malatyaspor’da ise şu oyuncular mücadele etti: Çınar Yıldızlı, Emircan Bayrakdar, Muhammed Göktürk Gök, Alperen Arslan, Muhammet Emir Ulusoy, Talha Garip (Ömer Çağrı Ataş dk. 32), Kerem Altunışık, Murat Şamil Güler (Halil İbrahim Atcı dk. 59), Metehan Ünal (Osman Katipoğlu dk. 67), Umut Tanış, Enes Savucu. Yedekler: Erhan Açıkgöz, Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Kemalcan Esen, Mehmet Veysi Yılmaz. Teknik Direktör: Murat Uçkun.

Maçta kaydedilen goller ise şu şekildedir: Oğuz Kağan Güçtekin (dk. 11), Jefferson (dk. 19), Mukairu (dk. 28 ve 78), Babacar (dk. 60 ve 90), Hasani (dk. 76 pen), Vusal İskandarlı (dk. 85), Siraçhan Nas (dk. 90+4), Hüsamettin Yener (dk. 90+7) (Boluspor), Enes Savucu (dk. 45+3) (Yeni Malatyaspor). Kırmızı kart: Muhammed Göktürk Gök (dk. 52) (Yeni Malatyaspor). Sarı kart: İshak Karaoğul, Vusal İskandarlı, Eren Erdoğan (Boluspor), Kerem Altunışık, Çınar Yıldızlı, Emircan Bayrakdar, Osman Katipoğlu (Yeni Malatyaspor).