Boluspor, Yeni Malatyaspor’u 10-1 yendi

BOLUSPOR’UN TARİHİ GALİBİYETİ

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Boluspor, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Bolu Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşti ve Boluspor, 10-1’lik bir sonuçla sahadan galip ayrıldı. Bu sonuç, Boluspor’un 9 farklı galibiyetiyle Iğdır FK’nın 27 Nisan’da Yeni Malatyaspor’a karşı elde ettiği 9-0’lık büyük galibiyet rekorunu eşitlemiş oldu.

Ev sahibi takım Boluspor’un gollerini atan oyuncular ise; 11. dakikada Oğuz Kağan Güçtekin, 19. dakikada Jefferson, 28. ve 79. dakikalarda Mukairu, 61. ve 90. dakikalarda Khouma Babacar, 75. dakikada penaltıdan Hasani, 85. dakikada Vüsal Isgandarli, 90+4. dakikada Siraçhan Nas ile 90+7. dakikada Hüsamettin Yener oldu. Yeni Malatyaspor’un tek golü ise 45+3. dakikada Enes Savucu’dan geldi. Ayrıca, konuk ekipten Muhammed Gök, 52. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyet sonrasında, Boluspor puanını 58’e yükseltti ve 8. sırada yer aldı. Böylece, play-off umudunu son haftaya taşımış oldu. Öte yandan, kesin olarak küme düşen Yeni Malatyaspor’un puan durumu ise -21 ile 20. sırada bulunuyor.