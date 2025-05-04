Boluspor, Yeni Malatyaspor’u 10-1 Yendi

BOLUSPOR’UN TARİHİ GALİBİYETİ

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Boluspor, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi ve maç, Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynandı. Boluspor, bu maçta rakibini 10-1’lik bir skorla mağlup ederek dikkat çekici bir başarı elde etti. Bu sonuç, Boluspor’un 9 farklı galibiyetiyle Iğdır FK’nın, Yeni Malatyaspor’a karşı 27 Nisan’da aldığı 9-0’lık rekorunu egale etmesine de olanak sağladı.

BOLUSPOR’UN GOLLERİ

Ev sahibi ekibi zafere taşıyan goller, Oğuz Kağan Güçtekin’in 11. dakikada, Jefferson’un 19. dakikada, Mukairu’nun 28. ve 79. dakikalarda, Khouma Babacar’ın 61. ve 90. dakikalarda, Hasani’nin 75. dakikada (penaltıdan), Vüsal Isgandarli’nin 85. dakikada, Siraçhan Nas’ın 90+4. dakikada ve Hüsamettin Yener’in 90+7. dakikada attığı gollerle geldi. Konuk ekip Yeni Malatyaspor’un tek golü ise 45+3. dakikada Enes Savucu’dan geldi. Aynı zamanda, konuk ekipten Muhammed Gök, 52. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan gönderildi.

Bu galibiyetin ardından Boluspor puanını 58’e yükselterek 8. sırada kendine yer buldu ve play-off umudunu son haftaya taşımayı başardı. Öte yandan, küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ise -21 puanla 20. sırada bulundu.