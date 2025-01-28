Boran’ın Babası Ecmel Ortaya Çıktı

ALYA’NIN ACISI VE ÖFKESİ

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’de Boran’ın vasiyetini öğrenen Alya, içindeki acıyla başa çıkamayıp öfkesini Cihan’a yöneltti. Sırların gün yüzüne çıktığı heyecan dolu bölümde Sadakat’in Cihan’la evlendirmek istediği Zeynep’in hamile olduğu da ortaya çıktı. Asıl heyecan verici gelişme ise Sadakat’in ağzından dökülen büyük sır: Boran’ın babası Ecmel.

ALYA MEZARA YÜZÜĞÜNÜ GÖMDÜ

Duygusal anlarıyla izleyiciyi derinden etkileyen dizide Alya, Boran’ın vasiyetini öğrendikten sonra mezara gidip gözyaşları içinde haykırdı. İçindeki acıyı dışa vurarak, yüzüğünü çıkarıp mezara gömerek kaçma planlarına yöneldi.

CİHAN VE ALYA’DAN NARE’YE DESTEK

Sadakat’in oteli bastığını öğrenen Cihan ve Alya, hemen Nare’nin yanına gitti. Cihan, Nare’ye konağa geri dönmesini teklif etti, ancak Nare bunu kabul etmedi. Cihan’ın “Boşanma konusunu bana bırak” demesi üzerine, Nare “Ne yapacaksın, onu da mı sırtından bıçaklatacaksın?” diyerek sert bir yanıt verdi ama sonrasında pişman oldu ve Cihan’dan özür diledi. “Hep sen bizi düşünüyorsun, ben de seni düşünmek istiyorum abi, sen benim canımsın” diyerek Cihan’a sarılan sahne, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

MİNE’NİN HESAP SORMASI

Cihan, Mine’nin videoyu Alya’ya izletmesi nedeniyle hesap sormak amacıyla hastaneye gitti. Mine, “Kabul etsen de etmesen de Alya’ya aşıksın!” sözleriyle Cihan’ı öfkelendirdi. Cihan bu durumu inkâr etmeye çalışsa da, Mine, Cihan’a inanmayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

DUYGUSAL DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Albora Ailesi’nin zor günler geçirdiği dönemde Cihan Deniz’in doğum günü kutlaması herkese moral kaynağı oldu. Cihan’ın yeğenini at çiftliğine götürmesi Alya’yı da oldukça mutlu etti. Cihan Deniz’in “Babam yok ama iyi ki sen varsın Cihan amca” demesi izleyicileri derinden etkiledi.

MURAT KURŞUN’UN KONUK OYUNCU OLARAK YER ALMASI

Kaya’nın hapiste Zerrin’le yaşadıklarını hatırladığı sahnelerde Zerrin ve Murat Kurşun’un dizinin sevilen türküsü ‘Mardinli Güzel Yarim’i dinlediği anlar, izleyicileri güldürdü. Ünlü türkücü dizide konuk oyuncu olarak yer aldı.

VEDA ANLARI VE GÖRÜŞMELER

Sezen Aksu’nun “Büklüm Büklüm” şarkısının yanı sıra Cihan ve Alya’nın at bindiği sahne, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Cihan, Alya’ya yüzüğünü çıkarma nedenini sorduğunda, Alya “Ben vedamı ettim Boran’a” şeklinde yanıt verdi. Ardından, “Boran artık sadece oğlumun babası” diyerek bazı şeylerden vazgeçtiğini Cihan’la paylaştı. Bu dertleşme, Cihan ve Alya arasındaki buzların erimeye başladığını gösterdi.

SADAKAT’İN AÇIKLAMASI

Sadakat, Ecmel’den kurtulmak için kendi yollarını denemeye çalıştı, ancak Cihan buna engel oldu. Sadakat, Ecmel’in yaşamasıyla “Ya gerçek ortaya çıkarsa” endişesi taşırken, Cihan’ın ısrarıyla gerçeği açıkladı: Boran’ın babası Ecmel. Bu durum hem Cihan’ı hem de izleyiciyi son derece şaşırttı.

UZAK ŞEHİR REYTİNG REKORU KIRDI

Uzak Şehir, heyecan dolu son bölümüyle ekranlarda yer aldı. Dizi her hafta reytinglerini daha da artırarak, TOTAL izleyici grubunda 15,01 reyting, 36,10 izlenme payı, AB kategorisinde ise 10,32 reyting ve 29,21 izlenme payı aldı. Ayrıca 20+ABC1 grubunda 13,50 reyting ve yüzde 32,57 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde zirveye yerleşti. Sosyal medyada ise #UzakŞehir etiketi, saatlerce TT listesinde üst sıralarda yer alarak büyük bir ilgi topladı.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

AyNA Yapım imzasına sahip Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı ve Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini üstlendiği Uzak Şehir dizisinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor. Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşuyor.