Bördübet’te Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında

MARMARİS’TEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Marmaris’in Bördübet bölgesindeki Akmusluk mevkiinde, 20.11’de meydana gelen orman yangınına yönelik ihbardan sonra hızlı bir müdahale gerçekleştirildi. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 12 arazöz, 3 su tankeri ve bir ilk müdahale aracı ile müdahale edildi. Ayrıca, yerel belediye itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına aktif şekilde destek sağladı.

Ekiplerin Çabaları Yangını Kontrol Altına Aldı

Yapılan yoğun çabalar sonucunda yangın, saat 21.40 itibariyle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.