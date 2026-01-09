Bornova’da Öğrencileri Evinde Çalıştırdığı İddia Edilen Öğretmen Gözaltına Alındı

Bir mesleki eğitim merkezinde görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T., Bornova’da bulunan okulda bazı skandal eylemlere imza attı. Öğrencilerin, 16 yaşında olan Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli toplam altı kız öğrenci olduğu öne sürülüyor. İddialara göre, D.T. bu öğrencileri okul yönetimi ve velilerinin haberi olmadan ders saatlerinde okul dışına çıkardı. Öğrencilerin, güvenlik kameralarının göremediği bir noktadan, öğretmenin yeni taşındığı eve özel bir araçla götürüldüğü iddia ediliyor.

VELİLERİN ŞİKAYETLERİ ZEMİN OLUŞTURDU

Velilerin yapmış olduğu şikayet dilekçelerinde yer alan ifadelere göre, okula eğitim için giden öğrenciler, gün boyu öğretmenin evinde kola taşıma, eşyaları toplama ve temizlik yapmak gibi işlerde çalıştırıldı. Öğrencilerin eğitim haklarından mahrum bırakıldığı ve velilerin rızası olmaksızın bu eylemlerin gerçekleştirildiği savunuldu. Ayrıca, gün sonunda öğrencilere yiyecek ya da ulaşım imkanı sağlanmadığı da iddialar arasında yer aldı. Öğrencilerin, işin bitiminin ardından Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi yönüne kadar yürüdükleri ve daha sonra kendi imkanlarıyla toplu taşıma ile evlerine dönebildikleri bildirildi.

DELİLLER DOSYADA YER ALDI

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılan başvuruda, öğretmenin evinde çekildiği iddia edilen bazı fotoğraflar delil olarak dosyaya konuldu. Bu görüntülerde, öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişelerinin bulunduğu, bu durumun çocukların güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtildi. Olayın, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu’na aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle velilerin şikayetçi olmasının ardından, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen hakkında idari soruşturma başlattı. Öğretmen, görevden uzaklaştırılarak “insan ticareti” suçlaması ile gözaltına alındı.