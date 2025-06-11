Borsa’da En Düşük Hacim 2024

BORSADA YABANCILARIN İŞLEMLERİ

Borsa İstanbul, mayıs ayına dair yabancı banka, aracı kurum ya da bireysel yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen işlemleri paylaştı. Bu verilere göre yabancı yatırımcılar, geçen ay toplamda 22 milyar 699 milyon 957 bin 357 dolar değerinde alım gerçekleştirirken, 22 milyar 348 milyon 178 bin 39 dolar tutarında satım yaptı. Böylelikle, mayıs ayında yabancıların net satış işlemleri 351 milyon 779 bin 318 dolar olarak kaydedildi.

Ekonomim’de yayımlanan habere göre, yabancıların toplam işlem hacmi 45 milyar 48 milyon 1354 bin 396 dolar olarak tespit edildi. Bu rakam, 2024 yılı haziran ayından itibaren görülen en düşük işlem hacmi olma özelliği taşıyor. Yabancı yatırımcılar, bu ay içinde 122 milyon 305 bin 694 dolar değerinde yapılandırılmış ürün ve fon alırken, 134 milyon 920 bin 430 dolar tutarında satım gerçekleştirdi.