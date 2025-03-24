Borsa Haftaya Yükselişle Başladı: Dolar ve Euro Durumu

Borsa İstanbul Performansı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 24 Mart 2025 Pazartesi günü itibarıyla yüzde 1,35 artış göstererek 9.167,00 puandan işlem görmeye başladı. Aynı gün, İstanbul serbest piyasasında döviz kurları doları 38,0040 TL, euroyu ise 41,1530 TL’den haftaya giriş yaptı. Altın fiyatları da yükselişle devam ederek gram altın 3.693 TL seviyesinden satılmakta.

Açılışta BIST 100 Endeksi Hareketliliği

Açılış saatinde BIST 100 endeksi, cuma günkü kapanışa göre 122,35 puan artarak yüzde 1,35 değer kazandı. Bankacılık endeksi yüzde 2,24, holding endeksi ise yüzde 1,32’lik artış kaydetti. Sektörler arasında en fazla kazanç sağlayan ulaştırma sektörü yüzde 2,52 ile öne çıkarken, yüzde 1,39 ile en çok değer kaybeden sektör tekstil deri oldu. Cuma günü ise BIST 100 endeksi satış ağırlıklı bir görünüm sergileyerek günü yüzde 7,81 düşüşle 9.044,64 puandan kapatmıştı.

Döviz Piyasasındaki Durum

Serbest piyasada döviz fiyatları, doları 38,0020 TL alış ve 38,0040 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro ise 41,1510 TL alış ve 41,1530 TL satış fiyatıyla haftaya başlamış durumda. Cuma günü doların satış fiyatı 38,0130 TL, euro ise 41,3460 TL olarak kaydedilmişti. Saat 09:30 itibarıyla dolar/TL yüzde 0,5 artışla 38,0010, euro/TL yüzde 0,3 artışla 41,1880 ve sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 49,1660 seviyesinden işlem görmekte. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 104 seviyesine geriledi.

Altın Fiyatlarındaki Gelişmeler

Gram altın, haftaya yükselişle giriş yaparak saat 09:40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3.693 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı zamanda çeyrek altın 6.140 TL’den, Cumhuriyet altını ise 24.480 TL’den satılmakta. Altının ons fiyatı, önceki kapanışın hemen altında 3.023 dolar seviyesinde işlem görüyor. Cuma günü ons fiyatındaki düşüşle gram altın, günü yüzde 0,6 gerilemeyle 3.678 TL’den tamamladı.

Piyasalardaki Gelişmeler ve Yeni Düzenlemeler

Yurt içinde önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51 kişi, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’daki gelişmeler sebebiyle 25 Nisan 2025 tarihine kadar açığa satış işlemlerini yasakladı. Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarını kolaylaştırarak, kredili işlemlerde öz kaynak oranını esnetti. Borsa İstanbul, pay piyasasında emir/işlem oranını 5:1’den 3:1’e düşürdü ve eşik değer aşım ücretini 0,25 TL’den 0,50 TL’ye çıkararak yeni düzenlemeleri devreye soktu.

Küresel ve Yerel Veri Beklentileri

Küresel piyasalarda ABD yönetiminin tarife politikalarındaki belirsizlikler sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerde “esnek” olabilecekleri yönündeki açıklaması, risk iştahında canlanma yaratmakta. Yurt içinde bugün finansal hizmetler güven endeksi verileri izlenirken, uluslararası alanda dünyanın genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve Chicago Fed ulusal aktivite endeksi takip ediliyor. Analistler, BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç; dolar endeksinde 104,5’in direnç, 103,5’in destek; altının ons fiyatında ise 3.000 doların destek, 3.060 doların direnç konumunda olduğunu değerlendiriyor.