Borsa İstanbul Açığa Satış Kuralı Uygulanacak

BORSADA AÇIKÇA SATIŞ İŞLEMLERİNE YENİ KURAL

Borsa İstanbul, açığa satış işlemleriyle ilgili önemli bir karar aldı. Hareketli geçen piyasa koşullarında yatırımcıların bilgilendirilmesi gereği duyuldu.

Yapılan açıklamada, “Saat 10.01.59 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır” denildi. Yani, borsa işlemlerinde artık bu kural geçerli hale geliyor.