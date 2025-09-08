Ekonomi

Borsa İstanbul Açığa Satış Kuralı Uygulanacak

borsa-istanbul-aciga-satis-kurali-uygulanacak

BORSADA AÇIKÇA SATIŞ İŞLEMLERİNE YENİ KURAL

Borsa İstanbul, açığa satış işlemleriyle ilgili önemli bir karar aldı. Hareketli geçen piyasa koşullarında yatırımcıların bilgilendirilmesi gereği duyuldu.

Yapılan açıklamada, “Saat 10.01.59 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır” denildi. Yani, borsa işlemlerinde artık bu kural geçerli hale geliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İzmir’deki Saldırıya Yayın Yasağı Getirildi

İzmir'de iki polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırı sonrası RTÜK'ten yayın yasağı kararı alındı.
Spor

Fenerbahçe’de Yeni Hoca Yabancı Olacak

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda yönetici Hamdi Akın'dan beklenen açıklama yapıldı. Taraftarlar ve spor camiası bu habere odaklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.