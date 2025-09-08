Ekonomi

Borsa İstanbul Açığa Satış Kuralları Duyurdu

borsa-istanbul-aciga-satis-kurallari-duyurdu

Borsa İstanbul Açığa Satış İşlemlerinde Yenilik

Borsa İstanbul, açığa satış işlemlerine yönelik önemli bir duyuru yaptı. Organize piyasa olan BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi üzerinden yapılan açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandı.

BIST100 Endeksi Üzerindeki Değişiklikler

Açıklamada, “Saat 10.01.59 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır.” denildi. Bu durum, yatırımcılar için yeni bir işlem kuralının yürürlüğe girmesi anlamına geliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Soruşturma, CHP İl Başkanlığı Önünde

CHP İstanbul İl Başkanlığına geçici kurul atanmasının ardından partililer binanın önünde toplandı. Adalet Bakanı, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin soruşturma açıldığını açıkladı.
Spor

Fenerbahçe, Cengiz Ünder’i Beşiktaş’a kiraladı

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i Beşiktaş'a satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. Beşiktaş ise transferi onaylayarak Ünder'e 'hoş geldin' mesajı ile karşılık verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.