Borsa İstanbul Açığa Satış Kuralları Duyurdu

Borsa İstanbul Açığa Satış İşlemlerinde Yenilik

Borsa İstanbul, açığa satış işlemlerine yönelik önemli bir duyuru yaptı. Organize piyasa olan BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi üzerinden yapılan açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandı.

BIST100 Endeksi Üzerindeki Değişiklikler

Açıklamada, “Saat 10.01.59 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır.” denildi. Bu durum, yatırımcılar için yeni bir işlem kuralının yürürlüğe girmesi anlamına geliyor.