Borsa İstanbul’da Açığa Satışa Yasak Geldi

SPK AÇIKLAMASI VE TEDBİR KARARLARI

Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmeler nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bazı tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi. 23 Mart 2025 tarihi itibarıyla, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sürdürülmesi, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Borsa İstanbul AŞ’de gerçekleştirilen işlemler sürekli olarak takip ediliyor. Bu gelişmeler ışığında, Kurul bazı önlemler almaya karar verdi.

AÇIĞA SATIŞ YASAKLANIYOR

Bu kapsamda, 24 Mart 2025 tarihinden başlayarak 25 Nisan 2025 tarihinin seans sonuna kadar, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanması kararlaştırıldı. Aynı zamanda halka açık şirketlerin pay geri alımlarının kolaylaştırılması ve kredili sermaye işlemlerinin süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması yönünde de adımlar atılacak.

BORSADA EMİR VE ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİ

Borsa İstanbul’un pay piyasasında emir ve işlem oranı ile ilgili yapılan değişikliklere yönelik açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyuruldu. Açıklamada, “Pay Piyasasında emir/işlem oranı (OTR) 24 Mart 2025 ile 25 Nisan 2025 (seans sonuna kadar) arası dönemde 5:1’den 3:1’e düşürülmüştür ve emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti 24 Mart 2025 tarihinden itibaren 0,25 TL’den 0,50 TL’ye yükseltilmiştir.” denildi. Bu değişikliklerin, analistler tarafından algoritmaların alım-satım bandını daraltabileceği belirtiliyor.