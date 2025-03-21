Borsa İstanbul’da Geçici İşlem Durdurulması

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yaptığı açıklamada, “Saat 10:52:12 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” ifadelerine yer verdi.

İŞLEMLER YENİDEN BAŞLADI

Borsa İstanbul, işlemlerin yeniden başlamasına yönelik ayrıntılı bir plan sundu. Plan doğrultusunda, sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar ve diğer yatırım araçları için saat 11:12:12’de tek fiyat emir toplama, 11:17:12’de eşleştirme işlemleri yapılacak ve 11:22:12’den itibaren işlemler kaldığı yerden devam edecek. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile Borçlanma Araçları Piyasası’ndaki işlemler de belirtilen saatlerde yeniden başlayacak.

EKONOMİK ETKİLER VE BEKLENTİLER

Bu durum, piyasalarda belirsizliği artırırken, yatırımcıların dikkatini siyasi gelişmelere yönlendirdi. Uzmanlar, piyasalardaki bu tür dalgalanmaların kısa vadeli etkiler yaratabileceğini, ancak uzun vadeli ekonomik istikrarın sağlanması için siyasi belirsizliklerin ortadan kaldırılmasının gerekliliğine vurgu yapıyor.