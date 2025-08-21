Borsa İstanbul Rekor Yükseliş Gösterdi

BORSADA TARİHİ REKOR KIRILDI

Yatırımcıların ilgisi Borsa İstanbul’a yoğunlaştı. Geçen yıl Temmuz ayında 11 bin 252 puanı gören Borsa İstanbul, bugün yüzde 1.5 oranında bir artış ile 11 bin 301 puana ulaşarak tarihi bir zirveye erişti. Böylece 13 aylık bir aradan sonra yeni bir rekor kaydedilmiş oldu. Bu yükselişte bankacılık endeksi önemli bir rol oynadı.

UZUN SÜRE DURGUNLUK İÇİNDEYDİ

Borsa İstanbul, 13 aylık bir durağanlıktan sonunda çıkmayı başardı. Uzun bir süredir borsa yatırımcıları kazanç elde edemezken, yüksek mevduat faizleri borsa yatırımlarını etkileyemiyordu. Merkez Bankası’nın faizleri yavaş yavaş düşürme umudunun artması, Türk Lirası mevduatlarına olan ilgiyi düşürüp, paranın alternatif yatırım seçeneklerine yönelme ihtimalini artırıyor. Daha önce harekete geçen borsa yatırımcıları, uzun süre duraklama yaşayan Borsa İstanbul’da pozisyon almaya yöneldi ve bu durum yükselişi destekliyor.

Borsa İstanbul, 5 Kasım 2025 tarihinde son bir yıl içinde 8566 puanla en düşük seviyesine düşmüştü. Bu seviyenin üzerine çıkarak şimdiki hafif prim seviyelerine ulaşmış durumda.

YATIRIM FONLARINA İLGİ ARTIYOR

Yatırım fonlarına olan ilgi de her geçen gün artış gösteriyor. Profesyonel yatırım uzmanlarının yönetimindeki fonlar kazanç sağlarken, birçok kişi hisse yatırımı yerine fon yatırımı yapmayı tercih ediyor.