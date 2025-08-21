Borsa İstanbul Tarihi Rekor Kırdı

YATIRIMCILAR BORSAYA ODAKLANDI

Borsa İstanbul, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 11 bin 252 puana kadar çıkarken, bugün yüzde 1.5 primle 11 bin 301 puana yükseldi ve tarihi zirvesine ulaştı. Bu durumu 13 ay sonra kırılan bir rekor olarak değerlendirmek mümkün. Bankacılık endeksi, bu yükselişin en önemli destekleyicisi oldu.

UZUN SÜREDİR DALGALANMA YAŞANDI

Borsa İstanbul, 13 aylık bir durgunluktan sonunda çıkış yapmaya başladı. Yatırımcılar, uzun bir dönem kazanç elde edemezken, mevduat faizlerinin yüksekliği borsa yatırımlarının azalmasına yol açıyordu. Ancak Merkez Bankası’nın faizleri indireceğine yönelik beklentilerin artması, Türk Lirası mevduatlarına olan ilgiyi azaltıp paranın farklı yatırım araçlarına kayma ihtimalini yükseltiyor. Daha önce borsa yatırımcılarının harekete geçmesiyle, borsa pozisyonları artırılarak yükseliş destekleniyor.

BİST DÜŞÜŞ GÖRMÜŞTÜ

BIST, 5 Kasım 2025 tarihinde 8566 puana kadar düşerek son bir yılın en düşük seviyesini görmüştü. Fakat bu seviyenin üzerine çıkarak sembolik de olsa hafif bir prim yaşadı.

FONLARA GİRİŞLER ARTMAKTA

Yatırım fonlarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Profesyonel yatırım uzmanları tarafından oluşturulan bu fonlar, yatırımcılara kazanç sağlıyor. Birçok kişi, hisse yatırımı yerine çalışma şekliyle daha güvenilir olduğunu düşündüğü fon yatırımlarına yöneliyor.