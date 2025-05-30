Borsa Soruşturmasında 15 Şüpheli Gözaltında

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BİST pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında olağanüstü dalgalanmaların meydana geldiğini, bu durumun küçük yatırımcılar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirledi. Bu sebeple başlatılan soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılığa ifade veren şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 12 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüphelinin ise “imza verme” ve “yurt dışına çıkış yasağı” getirilerek serbest bırakılmasına karar verdi.

MANİPÜLASYON BELİRLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ’nin (DOBUR) hisselerinde manipülasyon yapıldığı tespit edildi. Sosyal medya platformlarında “Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı” isimli hesaplar üzerinden manipülasyon faaliyeti yürüttüğü saptanan 17 şüpheli için “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine emniyet güçleri, İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara’da şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirdi ve 15 şüpheli gözaltına alındı.