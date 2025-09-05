Borsa Yükseldi, Fed Beklenti Artırdı

Gündem

NEW YORK BORSA GÜNÜ POZİTİF SEYİRLE TAMAMLADI

New York borsasında, ABD iş gücü piyasasına dair zayıf verilerin etkisiyle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ay faiz indirimine gideceği beklentileri artıyor. Bu durum, borsanın günü olumlu bir şekilde tamamlamasına yol açtı.

İŞ GÜCÜ PİYASASI VERİLERİ

Analistler, tarım dışı istihdam verisi öncesinde gelen zayıf göstergelerin Fed’in faiz indirimine yönelik olasılıklarını artırdığını ifade ediyor. Bu beklentiler, yatırımcılar üzerinde olumlu etki yaratarak borsa performansını destekliyor.

ŞİRKET TARAFINDAN GELEN VERİLER

Şirketler cephesinde ise Salesforce hisseleri, gelir beklentilerini karşılayamadığı için %4,9 değer kaybetti. Öte yandan, American Eagle Outfitters hisseleri, oyuncu Sydney Sweeney ile yapılan iş birliği ve güçlü satış tahminleri ile %37,9 oranında bir artış gösterdi.

