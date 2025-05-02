Borsa Yükselişle Günü Tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü 89,15 puan ve yüzde 0,98 değer kazanarak 9.167,58 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinin toplam işlem hacmi 69,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi ise yüzde 0,83 değer kazanıyor.

SEKTÖR ENDESKLERİ ANALİZİ

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör, yüzde 3,31 ile ticaret oldu. En büyük kaybı ise yüzde 0,83 ile inşaat endeksi yaşadı.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ

Ek olarak, bugün açıklanan verilere göre ABD’de tarım dışı istihdam, nisanda 177 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise değişmedi ve yüzde 4,2 olarak hesaplandı.

RESESYON KAYGILARI DÜŞÜYOR

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında tarifeler konusunda anlaşma sağlanabileceğine yönelik sinyaller ve tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinin resesyon endişelerini azaltmasıyla olumlu bir seyir izliyor. Bu durum, yurt içindeki pay piyasalarına da yansıyor.

BIST 100’DE DESTEK VE DİRENÇ ANALİZİ

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtiyor.