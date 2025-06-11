Borussia Dortmund, Jobe Bellingham’ı Aldı

BORUSSIA DORTMUND, Jobe Bellingham’ı KADROSUNA KATTILAR

Borussia Dortmund, Sunderland ekibinin genç yeteneği Jobe Bellingham’ı transfer etti. Kulüpten yapılan duyuruda, 19 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

FORMAYI GİYECEĞİ İÇİN SEVİNÇLİ

Kulübün resmi internet sitesinde açıklama yapan Jobe Bellingham, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Borussia Dortmund forması giyecek olmanın kendisini mutlu ettiğini belirtti.

TARİHİ REKOR

Bunun yanı sıra, Sunderland kulüp tarihinin en yüksek transfer satışını gerçekleştirerek dikkat çekti. Borussia Dortmund’un transfer için 33 milyon euro sabit ücret ile 5 milyon euro ek bonus ödediği ifade edildi. Bu rakam, Sunderland’ın tarihindeki en yüksek satış olarak kayıtlara geçti.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Orta saha oyuncusu Jobe Bellingham, Real Madrid’de forma giyen eski Dortmundlu Jude Bellingham’ın kardeşi olarak biliniyor. Geçtiğimiz sezon Sunderland’da 43 resmi maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.