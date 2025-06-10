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Borussia Dortmund, Jobe Bellingham’ı Kadrosuna Kattı

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BORUSSIA DORTMUND, JUBE BELLINGHAM’LA ANLAŞTI

Alman 1. Futbol Ligi’nde mücadele eden Borussia Dortmund, Sunderland’dan Jobe Bellingham’ı kadrosuna katıyor. Kulüp, 19 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Borussia Dortmund’un resmi internet sitesine konuşan Jobe Bellingham, FIFA Kulüpler Dünya Kupası sırasında Dortmund forması giyecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sunderland, Borussia Dortmund’dan aldığı 33 milyon euro artı 5 milyon euro bonusla, kulüp tarihinin en yüksek satışını gerçekleştirmiş oldu. Bu rakam, Sunderland’ın en büyük oyuncu satışı olarak kayıtlara geçti.

Real Madrid’de forma giyen ve eski Dortmundlu Jude Bellingham’ın kardeşi olan orta saha oyuncusu, Sunderland’de geçen sezon 43 resmi maçta 4 gol attı.

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