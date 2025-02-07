Boşandıktan Sonra Yeniden Aşka Yelken Açtı

KARİYERİ ÜNLÜ SOYADINDAN ETKİLENDİ

Bu şekilde kariyerine başlayan kişi, ünlü soyadının sağladığı avantajla yoluna devam etti. Ancak bir dönem geldiğinde kaderiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Çünkü ailevi ilişkileri bozulan bu kişi, babası ve annesiyle arasındaki bağların zayıflamasıyla sıkıntılar yaşadı. Zengin babasının vefatını bile bir elektronik posta ile öğrenmesi, ona bu durumu daha da acı hale getirdi.

Tüm bunların yanı sıra, kişisel yaşamı da dikkat çekmeyecek gibi değildi. Evli olduğu dönemde başka birine aşık olan bu kişi, ilk kocasıyla yollarını ayırarak o kişiyle evlendi. Ancak bu ilişki de uzun sürmedi ve ikinci kocasıyla da ayrılık yaşandı.