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“Boşanma Sonrası Hamilelik Şok Edici”

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BOŞANMA SÜRECİ VE SONRASINA DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER

Evlilikleri Ekim 2022’de sona eren Tom Brady ve Gisele Bündchen’in isimleri yeniden göz önünde. Gisele Bündchen, 13 yıllık evliliğin ardından boşanmayı tercih etti.

SKANDAL DOLU YENİ HABER

Gisele Bündchen’in, boşanma döneminde hayatına giren spor hocası ve Jiu-Jitsu eğitmeni Joaquim Valente ile ilişkisinin derinleştiği konuşuluyor. İkili arasındaki ilişkinin gelişimi, boşanma sürecinin başından itibaren dikkat çekti ve şimdi Bündchen’in Valente’den hamile olduğu haberi gündeme bomba gibi düştü. Bu durum, birçok kişi tarafından şoke edici olarak yorumlandı.

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