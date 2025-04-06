Boşanma Sürecinde Eşini Öldüren Koca

TRAJİK OLAYDA BOŞANMA SÜRECİ KANLI BİTTİ

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yaşanan bir trajik olay, boşanma sürecindeki bir çiftin yaşadığı tartışmanın kanlı sona ermesiyle gündeme geldi. Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana gelen hadise sırasında H.Y. adlı kişi, ayrılma aşamasındaki eşi Z.Y.’yi bıçakla ağır şekilde yaraladı.

KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı Z.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının yaşamını yitirmesi, olayı aile faciasına dönüştürdü.

KATİL ŞÜPHELİSİ KALDI

Saldırının ardından kaçmaya çalıştığı iddia edilen H.Y., kısa bir süre içinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı ve cinayet mahallindeki güvenlik önlemleri artırıldı.