Boşanmış Polis Eşinin Cansız Bedeni Bulundu

OLAYIN GELİŞİMİ

Muğla’nın Milas ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi’nde N.M. isimli kadının iki çocuğu ve resmiyette boşandığı eşi ile yaşadığı daireden çıkan tartışma ve silah sesi, çevredeki sakinler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriliyor. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, 43 yaşındaki kadının yatak odasında kalbinden aldığı kurşun yarası sebebiyle hayatını kaybettiğini tespit ediyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Ölüm olayıyla ilgili olarak soruşturma başlatılıyor. Hayatını kaybeden kadının boşanmış olduğu, ancak aynı evde yaşadığı eşinin polis olması nedeniyle, olayın tahkikat süreci jandarmaya devrediliyor.