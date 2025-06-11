Dünya

Bosna Hersek Meclisi’nde Yılan İşi

bosna-hersek-meclisi-nde-yilan-isi

HALKLAR MECLİSİ OTURUMU ERTELENDİ

Bosna Hersek Federasyonu Halklar Meclisi, bir açıklama yaparak, başkent Saraybosna’daki parlamento binasında düzenlenmesi beklenen Halklar Meclisi oturumunun, salonda bir yılanın görülmesi üzerine ertelendiğini bildirdi. Açıklamada, oturum öncesi salonda küçük bir yılan bulunduğu ve daha detaylı bir inceleme gerçekleştirmek amacıyla salonun boşaltıldığı ifade edildi.

YILAN SALONDAN ÇIKARILDI

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, yılanın bir meclis çalışanı tarafından dışarı çıkartıldığı gözlemlendi. Meclis salonundaki yılan, kısa süreli bir panik yarattı.

ÖNEMLİ

Dünya

Gazze’deki Can Kaybı 54 BİN 981

İsrail’in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 54,981'e çıkarken, yardım noktalarındaki saldırılarda 163 sivil hayatını kaybetti.
Dünya

Trump, Netanyahu’ya: Saldırıları Durdur

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze Şeridi'ndeki saldırılara derhal son vermesini talep ettiği öne sürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.