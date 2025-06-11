Bosna Hersek Meclisi’nde Yılan İşi

HALKLAR MECLİSİ OTURUMU ERTELENDİ

Bosna Hersek Federasyonu Halklar Meclisi, bir açıklama yaparak, başkent Saraybosna’daki parlamento binasında düzenlenmesi beklenen Halklar Meclisi oturumunun, salonda bir yılanın görülmesi üzerine ertelendiğini bildirdi. Açıklamada, oturum öncesi salonda küçük bir yılan bulunduğu ve daha detaylı bir inceleme gerçekleştirmek amacıyla salonun boşaltıldığı ifade edildi.

YILAN SALONDAN ÇIKARILDI

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, yılanın bir meclis çalışanı tarafından dışarı çıkartıldığı gözlemlendi. Meclis salonundaki yılan, kısa süreli bir panik yarattı.