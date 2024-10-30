BOTAŞ’tan Duyuru! Kasım Fiyatları Açıklandı

BOTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), kasım ayı itibarıyla mesken ve sanayi kuruluşlarının tükettiği doğal gazla elektrik üretimi için kullanılan gazın satış tarifesinde herhangi bir değişiklik olmadığına dair bir açıklama yaptı.

TV YÜZDE DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

BOTAŞ’ın bildirdiğine göre, bu ayki tarife düzenlemesinde mesken ve sanayi aboneleri arasında kullanılan doğal gazda ve elektrik üretim amaçlı gazda fiyat artışı yapılmadı. Bu durum, abonelerin doğal gaz giderlerini etkilemeyecek şekilde devam edecek.

DOĞAL GAZ İHTİYACI

Doğal gaz, hem haneler hem de sanayi tarafından yaygın olarak kullanılan önemli bir enerji kaynağı olmaya devam ediyor. BOTAŞ, doğal gaz satışlarında istikrar sağlamanın temeli olduğunu belirtiyor.