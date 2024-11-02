“Bournemouth, Manchester City’yi Yendi”

BÜYÜK MAÇTA BOURNEMOUTH GALİP GELDİ

İngiltere Premier Lig’in 11. haftasında Manchester City, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 9. dakikada Antoine Semenyo’nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, 64. dakikada hızlı gelişen bir atakta Evanilson topu ağlarla buluşturdu ve farkı ikiye çıkardı. 82. dakikada Manchester City, sağ taraftan yapılan ortada Gvardiol’un kafa golüyle farkı 1’e indirdi. Karşılaşmada başka gol olmamasıyla Bournemouth, 3 puanı hanesine yazdırdı. Bournemouth bu galibiyetle puanını 15’e çıkarırken, Manchester City 23 puanda kaldı. Pep Guardiola’nın öğrencileri bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, 3 maçlık galibiyet serileri de sona erdi. Öte yandan milli futbolcu Enes Ünal, 77. dakikada oyuna dahil oldu.

LİVERPOOL LİDERİ GERİ ALDI

Aynı saatte başlayan bir diğer mücadelede Liverpool, Brighton’ı 2-1 mağlup ederek puanını 25’e yükseltti. Liverpool, geçtiğimiz hafta kaybettiği liderliği yeniden elde etti.