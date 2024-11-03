“Bournemouth, Manchester City’yi Yendi!”

İNGİLTERE PREMIER LİG’DE ŞOK SONUÇ

İngiltere Premier Lig’in 10. hafta karşılaşmasında Manchester City, Bournemouth ile zorlu bir karşılaşmaya çıktı. Vitality Stadı’nda gerçekleşen maçta ev sahibi takım, 2-1’lik skorla galip geldi.

MAÇIN KIRMIZI HATTI

Ev sahibi Bournemouth, 9. dakikada Semenyo’nun attığı golle öne geçti. Devre arası sonrası 64. dakikada Evanilson, takımının 2. golünü kaydetti. Manchester City, 82. dakikada Josko Gvardiol’un attığı gol ile durumu 2-1 yapmayı başardı. Ancak maçta başka gol olmazken, karşılaşma 2-1 sona erdi. Gvardiol’un golünde asist yapan isim ise İlkay Gündoğan oldu.

LIVERPOOL ZİRVEYE YERLEŞTİ

Bu sonuçla birlikte Manchester City, sezonun 10. maçında ilk kez kaybetti ve haftayı 23 puanla 2. sırada tamamladı. Bournemouth, bu galibiyetle puanını 15’e çıkarırken, Guardiola’nın takımı Liverpool’un kazandığı haftada zirveyi ezeli rakibine devretmiş oldu. Önümüzdeki haftada Manchester City, Brighton ile karşılaşacakken, Bournemouth ise Brentford’un misafiri olacak.