Boykot Çağrıları Hukuki Açıdan Kabul Edilemez

ADALET BAKANINDAN BOYKOT AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması sonrası yapılan boykot çağrılarına dair bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin bazı markaları hedef alan sistemli boykot çağrısı, ekonomik düzene yönelik organize bir karalama kampanyasıdır. Hukuk stateğinde hiç kimse, markaları, şirketleri veya tüketicileri ideolojik çizgisine göre hizaya sokamaz. Kimse, kendi siyasi çıkarı uğruna, binlerce insanın emeğini tehdit edemez” dedi.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakan Tunç, ayrıca “Yerli sermayeyi hedef alan ve ticaret hayatını sabote etmeye yönelik bu sorumsuz linç girişimi, açıkça hukuka aykırıdır. Bu nedenle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Bir işletmenin itibarını zedeleyici, faaliyetini sekteye uğratıcı kasıtlı beyanların, iş ve çalışma hürriyetini tehdit eden her girişimin hukuki ve cezai sorumluluğu vardır. Bağımsız ve tarafsız yargı; esnafımızın, emekçimizin ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı. Bakan, ana muhalefet partisinin genel başkanını ise yaşadığı “akıl tutulmasından bir an önce dönmeye” davet ederek, milletin birlik ve beraberliğiyle bu tür sorumsuz çağrılara itibar etmeyeceğini vurguladı.