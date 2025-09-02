“Boyun Eğmeksizin İş Birliğini Benimsiyoruz.”

ABD-VENEZUELA GERİLİMİ ARTIYOR

ABD’nin, “uyuşturucu kartelleriyle mücadele” gerekçesiyle Karayipler bölgesine savaş gemileri ile denizaltı göndermesi, ABD ile Venezuela arasındaki gerilimi arttırıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, gerilim döneminde 2-4 Eylül tarihleri arasında Meksika ve Ekvador’u ziyaret edecek.

UYUŞTURUCU KARTELLERİYLE MÜCADELE GÜNDEMDE

Rubio’nun gündeminde, “uyuşturucu kartellerini çökertmek, fentanil kaçakçılığını durdurmak, yasa dışı göçü sona erdirmek ve kıtaya zarar veren aktörlere karşı koymak” gibi konular bulunuyor. Axios sitesinin bildirdiğine göre, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray’da yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın düzensiz göçmen politikası, uyuşturucu kartellerine yönelik alınan tedbirler ve uygulanan tarifeler üzerinde durdu.

İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SORUMLULUK VURGUSU

Sheinbaum, Meksika’nın en düşük tarife oranına sahip ülke olduğunu ve çeşitli ülkelerle işbirliği içinde olduklarını belirterek, bir ticaret anlaşması ile daha iyi koşullara ulaşılabileceğini ifade etti. Ayrıca, Rubio’yu Meksika’da ağırlayacaklarını ve Washington ile güvenlik alanında işbirliği için bir anlaşmaya varılacağını belirtti. “Bu anlayışın temelinin, ortak sorumluluk, karşılıklı güven, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı ile boyun eğmeksizin iş birliği olduğunu açıkça belirttik” diye konuştu.