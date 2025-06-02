Bozayı Yavru Dağ Keçisini Yakaladı

DOĞA GEZİSİNDEN İLGİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Bursalı yaban hayatı fotoğrafçısı Samet Asutay, geçen haftalarda iki arkadaşıyla birlikte Munzur Dağları’nda doğa gezisi gerçekleştirdi. Asutay, gezi sırasında yamaçtan inen bir dağ keçisini kovalayan bir bozayıyı gözlemledi. Bozayı, annesinin arkasında kalan yavru dağ keçisini yakalayıp bölgeden uzaklaşırken, anne dağ keçisi karla kaplı yamaçta yavrusunu bulmaya çalıştı. Bu ilginç olay, Asutay tarafından dron yardımıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜLERİN PAYLAŞIMI

Samet Asutay, çektiği bu etkileyici görüntüleri sosyal medya hesabında ‘Doğanın Gerçek Yüzü: Munzur Dağları’nda Nefes Kesen Anlar’ başlığıyla paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: “Geçen hafta Munzur Dağları’na üç arkadaş yaptığımız gezi sırasında unutulmaz bir doğa olayına tanıklık ettik. Öğle saatlerinde dağ keçisi (şamua) yavrusuyla birlikte yamaçtan aşağı iniyordu. Tam o anda, uzaktan yaklaşan bir bozayıyı fark ettik. Telefonla kayda almaya başladık, ama bu anı daha net kayda almak için hemen dron ile havalandık.”