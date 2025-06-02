Gündem

Bozayı Yavru Dağ Keçisini Yakaladı

bozayi-yavru-dag-kecisini-yakaladi

DOĞA GEZİSİNDEN İLGİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Bursalı yaban hayatı fotoğrafçısı Samet Asutay, geçen haftalarda iki arkadaşıyla birlikte Munzur Dağları’nda doğa gezisi gerçekleştirdi. Asutay, gezi sırasında yamaçtan inen bir dağ keçisini kovalayan bir bozayıyı gözlemledi. Bozayı, annesinin arkasında kalan yavru dağ keçisini yakalayıp bölgeden uzaklaşırken, anne dağ keçisi karla kaplı yamaçta yavrusunu bulmaya çalıştı. Bu ilginç olay, Asutay tarafından dron yardımıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜLERİN PAYLAŞIMI

Samet Asutay, çektiği bu etkileyici görüntüleri sosyal medya hesabında ‘Doğanın Gerçek Yüzü: Munzur Dağları’nda Nefes Kesen Anlar’ başlığıyla paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: “Geçen hafta Munzur Dağları’na üç arkadaş yaptığımız gezi sırasında unutulmaz bir doğa olayına tanıklık ettik. Öğle saatlerinde dağ keçisi (şamua) yavrusuyla birlikte yamaçtan aşağı iniyordu. Tam o anda, uzaktan yaklaşan bir bozayıyı fark ettik. Telefonla kayda almaya başladık, ama bu anı daha net kayda almak için hemen dron ile havalandık.”

ÖNEMLİ

Gündem

Hakkari’de Yangın Çıktı, Ahır Hasar Gördü

Hakkari'nin Derecik ilçesinde meydana gelen yangında, 1100 balya ot ve 150 torba saman alevlere teslim oldu.
Gündem

Uşak’ta İki Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı, kazada bir kişi ağır olmak üzere toplamda yedi kişinin yaralandığı bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.