Brad Friedel: Beşiktaş Maaşları Çok Yüksek

BÜYÜK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın başkanlık sürecinde yönetim kurulu danışmanlığına atanan Brad Friedel, aynı dönemde görevine son verildi. Friedel, siyah beyazlı takım hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Habertürk’e verdiği demeçte, “Ben toplamda 500 civarında, ocak dönemi için ise 75 oyuncu raporu gönderdim kulübe. Bu raporlar hazır bekliyor. Muhtemelen başkan değiştiği için eski yönetimden kalan şeylere çok bakılmadı” dedi.

TRANSFERLER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMELER YAPTI

Friedel, Beşiktaş’a 4 milyon euro bonservisle transfer edilen oyuncular hakkında da bilgiler verdi. Raporların geçmişten beri hazır durumda beklemesi, kulüp için önemli bir fırsatın elden kaçmasına yol açabiliyor. Yeni yönetimin bu değerlendirmeleri dikkate alması, takımın ilerleyen dönemlerde başarılı sonuçlar elde etmesi için gereken bir konu.