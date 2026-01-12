Braverman Gözaltına Alındı: Soruşturma Engelleme İddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman’ın, gizli belgelerin yabancı basına sızdırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmayı “engelleme şüphesiyle” gözaltına alındığı açıklandı. İsrail devlet televizyonunun aktardığına göre, Braverman, bu şüpheyle “Lahav 433 birimi” tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Diğer bir medya kuruluşu da, Braverman’ın gözaltına alınmadan önce evinde arama yapıldığını ve soruşturmanın “soruşturmayı engelleme ve güveni kötüye kullanma” suçlamaları çerçevesinde sürdürüldüğünü belirtti. Lahav 433, ciddi suçlar ve yolsuzlukla ilgili dosyalarda uzmanlaşmış bir polis birimi olarak anılıyor ve sıklıkla ‘İsrail FBI’ı’ olarak isimlendiriliyor.

SUÇLAMALAR SÜRECEK

Soruşturma kapsamındaki gelişmelerle ilgili daha önce tutuklanan eski Netanyahu Sözcüsü Eli Feldstein de yeniden ifade vermeye çağrıldı. Medyada yer alan haberlere göre, Braverman ile Feldstein arasında yüzleştirme yapılması bekleniyor. Feldstein, daha önce verdiği bir röportajda, Braverman’ın kendisini Gazze saldırıları sırasında gizli bir toplantıya davet ettiğini ve Başbakanlık Ofisi aleyhine yürütülen bir güvenlik soruşturmasını engellemek için kendisine bir anlaşma önerdiğini iddia etmişti. Braverman ise Netanyahu’nun ofisinde hassas belgelerin yönetiminden sorumlu olarak bilinen kritik bir pozisyona sahip.

GİZLİ BELGE SIZDIRMA GİRİŞİMİ

Soruşturma belgelerine göre, Feldstein’ın 2024 yılında Gazze Şeridi’ndeki esir takası müzakereleri sırasında düzenlenen gösterilerle ilgili olarak gizli bir belgeyi Alman gazetesi Bild’e sızdırma girişiminde bulunduğu ifade ediliyor. Feldstein, bu gösterilerin müzakerelere zarar verdiğini ve Hamas’a güç kattığını savunmuştu.