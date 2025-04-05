Brent Petrol Son 4 Yılın En Düşük Seviyesinde

BRENT PETROL FİYATLARI AĞUSTOS 2021’DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Brent petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni vergi tarifelerinin emtia piyasalarını etkilemesiyle sert düşüş yaşadı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7 değer kaybederek Ağustos 2021’den bu yana ilk kez 65 doların altına indi.

PETROL TALEBİNDEKİ DÜŞÜŞ ENDİŞESİ FİYATLARI ETKİLİYOR

ABD yönetiminin 2 Nisan’dan itibaren birçok ticaret ortağından ithal edilen ürünlere en az yüzde 10 vergi uygulayacağını duyurması, küresel ticaret savaşlarının derinleşeceği ve petrol talebini kısıtlayacağı beklentilerini güçlendirdi. Bu gelişme, petrol fiyatlarındaki düşüşün temel nedenlerinden biri oldu.

OPEC+ ÜRETİM KESİNTİLERİNİ SONLANDIRIYOR

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefik üreticilerden oluşan OPEC+ grubu, 1 Nisan itibarıyla günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerini sonlandıracağını açıkladı. Mayıs ayında günlük 411 bin varillik üretim artışına gidileceğinin belirtilmesi, petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimini destekledi.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda saat 14.41 itibarıyla yüzde 7 düşüşle 64,76 dolardan işlem görüyor. Aynı saatlerde Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 61,39 dolara geriledi.

ÇİN’İN TEPKİSİ PETROL FİYATLARINI ETKİLEDİ

Petrol fiyatları, ABD’nin yeni gümrük vergilerine Çin’in ek vergilerle karşılık vermesinin ardından yüzde 8 değer kaybetti. Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatları, 2021 ortasındaki koronavirüs salgınından bu yana görülen en düşük seviyelerden kapanışa hazırlanıyor.