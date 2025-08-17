Brest ve Lille Beraberlikle Tamamlandı

BREST VE LILLE’İN MAÇINDA HEYECAN DOLU ANLAR

Brest ile Lille, Ligue 1’in açılış haftasında Francis-Le Ble Stadyumu’nda karşılaştı. Maçın başlama düdüğüyle birlikte etkili bir oyun sergileyen Lille, deneyimli golcü Olivier Giroud’un 11. dakikada attığı golle öne geçti. Devamında, Hakon Haraldsson’un 26. dakikada kaydettiği golle Lille, durumu 2-0’a taşıdı. Ancak ev sahibi Brest, 34. dakikada Kamory Doumbia’nın golüyle farkı 1’e indirdi ve ilk yarı 2-1’lik skorla sona erdi.

İKİNCİ YARI SÜRPRİZLERLE DOLU

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Brest oldu ve yine Doumbia’nın 47. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. Lille, 66. dakikada Ngal’ayel Mukau ile tekrar öne geçmeyi başardı fakat mücadelede son dakikalarda Julien Le Cardinal’ın 75. dakikada attığı golle skor 3-3’e geldi. Maçın sonucuyla iki takım da puanları paylaşmış oldu.

BERKE ÖZER’İN İLK MAÇI

Mücadelenin önemli detaylarından biri de Lille’in Eyüpspor’dan transfer ettiği Berke Özer’in, karşılaşmaya ilk 11’de başlamasıydı. Yeni takımındaki ilk maçında, kalecilik yapan Berke, kalesinde 3 gol gördü. Bu karşılaşma, onun kariyerinde önemli bir başlangıç oldu.