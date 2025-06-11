Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katıldı

BREZİLYA PARAGUAY’I MAĞLUP ETTİ

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nin 16. hafta karşılaşmasında Brezilya, Paraguay ile karşılaştı. Brezilya, bu maçı Vinicius Junior’un 44. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanmayı başardı. Bu galibiyetle Brezilya’nın puanı 25’e yükseldi ve 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan finallere katılma hakkı elde etti.

CARLO ANCELOTTI DÜZENİ KURUYOR

2024-2025 sezonunun bitimi sonrası Real Madrid’den ayrılan İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı’nın başında çıktığı 2 maçta 4 puan topladı. Ancelotti’nin çalıştırdığı takım, eleme sürecinde gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

DÜNYA KUPASI TARİHİNE DAMGA VURAN ÜLKE

Brezilya, 1930 yılından beri toplam 22 Dünya Kupası’na katılarak, finallerde en çok mücadele eden ülke unvanına sahip. 2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Brezilya, 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 3. sıradaki yerini koruyor. Bu grupta son şampiyon Arjantin ise 35 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

ŞAMPİYONLUK YILLARI

“Brezilya, 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002 yıllarında FIFA Dünya Kupası’nı kazanarak, toplamda 5 kez şampiyonluk yaşadı.” Bu başarılarıyla Sambacılar, dünya futbol tarihinde kendine sağlam bir yer edindi.