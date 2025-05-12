Spor

Brezilya Mili Takımı’nın Yeni Hocası Ancelotti

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ANCONLTTİ BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR

Arda Güler’in forma giydiği Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü oldu. The Athletic’in aktardığı bilgilere göre Ancelotti, bu yeni görevine 26 Mayıs’ta başlayacak.

BİR İLK OLARAK TARIHE GEÇTİ

65 yaşındaki Ancelotti, Brezilya’da ülke tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olarak atanma onuruna erişmiş oldu. Ancelotti’nin, Madrid ekibiyle geçirdiği süre boyunca toplam 231 maça çıktığı biliniyor.

Ancelotti’nin ardından Madrid ekibinin başına Xabi Alonso geçecek. Arda Güler’e bazen az süre vermesi nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Ancelotti, Madrid kariyerinde 231 maçta 2.24 başarı ortalaması yakalamayı başardı.

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