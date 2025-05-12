Brezilya Milli Takımı’nın Yeni Hocası

ANCELLOTTI BREZİLYA MİLLİ TAKIMINDA YENİ TEKNİK DİREKTÖR
Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid’i çalıştıran Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü oldu. The Athletic’in bildirdiğine göre, Ancelotti 26 Mayıs’ta yeni görevine başlayacak.
BREZİLYA TARİHİNDE İLK YABANCI TEKNİK DİREKTÖR
65 yaşındaki Ancelotti, Brezilya’da ülke tarihinin ilk yabancı teknik direktörü olarak atanıyor. Real Madrid’in başına ise Xabi Alonso geçecek. Milli yıldız Arda Güler’e zaman zaman az süre verdiği için eleştirilen Ancelotti, Madrid’de çıktığı 231 maçta 2.24 başarı ortalaması elde etmişti.