Brezilya Milli Takımı’nın Yeni Hocası Ancelotti

CARLO ANCİLOTTİ’İN YENİ GÖREVİ

Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, artık Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak göreve geliyor. The Athletic’in haberine göre, Ancelotti yeni görevine 26 Mayıs’ta başlayacak.

BÜYÜK BİR TARİHİ AN

65 yaşındaki Ancelotti, Brezilya’da ülke tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olma onuruna sahip oluyor. Real Madrid’deki görevini tamamlamasının ardından, milli takımda yeni bir sayfa açacak.

Madrid ekibinin başına ise Xabi Alonso geçecek. Ancelotti, Arda Güler’e zaman zaman az süre verdiği için eleştirilen bir teknik direktör olarak anılıyor. Madrid’deki 231 maçında 2.24 başarı ortalaması elde ederek dikkat çekmişti.