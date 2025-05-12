Spor

Brezilya Milli Takımı’nın Yeni Hocası Ancelotti

brezilya-milli-takimi-nin-yeni-hocasi-ancelotti

CARLO ANCİLOTTİ’İN YENİ GÖREVİ

Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, artık Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak göreve geliyor. The Athletic’in haberine göre, Ancelotti yeni görevine 26 Mayıs’ta başlayacak.

BÜYÜK BİR TARİHİ AN

65 yaşındaki Ancelotti, Brezilya’da ülke tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olma onuruna sahip oluyor. Real Madrid’deki görevini tamamlamasının ardından, milli takımda yeni bir sayfa açacak.

Madrid ekibinin başına ise Xabi Alonso geçecek. Ancelotti, Arda Güler’e zaman zaman az süre verdiği için eleştirilen bir teknik direktör olarak anılıyor. Madrid’deki 231 maçında 2.24 başarı ortalaması elde ederek dikkat çekmişti.

ÖNEMLİ

Gündem

Türkiye, Diplomasiyle Dünyayı Etkiliyor

Donald Trump, İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna toplantısını değerlendirerek, "Perşembe orada olabilirim" diyerek Erdoğan'ı olumlu bir ev sahibi olarak nitelendirdi.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna önemli bilgiler sundu. Açıklamaları, hükümetin güncel politikalarını ve önceliklerini kapsıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.