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Spor

“Bruno Fernandes, Erik Ten Hag Hakkında Konuştu”

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MAÇIN KARŞILIKLI GOLLERİ

İngiltere Premier Lig’in 10. haftasında Manchester United, Chelsea’yi kendi sahasında ağırladı. Karşılaşma, iki takımın da karşılıklı olarak attığı gollerle 1-1 sona erdi. Ev sahibi takımda, penaltı vuruşunu değerlendirerek 70. dakikada Bruno Fernandes golü kaydetti. Chelsea ise 74. dakikada Moises Caicedo’nun attığı golle eşitliği sağladı.

FERNANDES’İN AÇIKLAMALARI

Manchester United’da tek golü atan Bruno Fernandes, maçın ardından yaptığı açıklamalarda, geçen hafta takımdan ayrılan Erik Ten Hag ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Fernandes, Ten Hag’ın görevden alınmasının ardından takımın durumu hakkında duygularını ve gelişme sürecini ifade etti.

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