Btk Duyurdu: 4 Cep Telefonu Toplatılacak

BTK’DAN ÖNEMLİ YATIRIM KARARI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruyla bazı elektronik cihazlar için önemli bir karar aldığını paylaştı. Kurum, Türkiye’de satışta bulunan 4 farklı cep telefonu modeli ve 1 kablosuz router modelinin piyasadan toplatılmasına yönelik bir karar verdi.

TOPLATILAN MODELLER

BTK’nın GÜBİS platformunda yer alan verilere göre, toplatılmasına karar verilen cep telefonları şunlardır: Reeder S19 Max Pro, S Zoom, Dıjitsu DCT 90, Hiking X11 ve Hiking X9. Bu akıllı telefonlar haricinde, Mercusys Ac1200 isimli kablosuz router modeli de toplatılacak ürünler arasında bulunuyor.

GEREKÇE VE TÜKETİCİ GÜVENLİĞİ

Peki, bu cihazlar neden toplatılıyor? BTK’nın aktardığı bilgilere görebiliriz ki, söz konusu 5 cihazın Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin 5. maddesinde belirtilen temel yeterliliklerle uyumlu olmadığı belirlenmiş. Yönetmelik şartlarına uymayan bu ürünlerin piyasada bulundurulmasının tüketici güvenliği açısından sakıncalı olduğu sonucuna varıldı. Bu sebeple BTK, ilgili ürünlerin toplatılması konusunda karar aldı.

TÜKETİCİLER İÇİN ÖNERİLER

Eğer yukarıda listelenen cep telefonlarından ya da router modellerinden birine sahipseniz, dikkatli olmanızda büyük fayda var. BTK, bu cihazları bulunduran tüketicilerin, ürünü satın aldıkları yerle (satıcı firma, mağaza gibi) iletişime geçerek iade veya değişim süreçleri hakkında bilgi almalarını öneriyor.