Btk, Reeder, Dijitsu Ve Hiking Telefonlar İçin Toplatma Kararı Aldı

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERDE SAĞLIĞA TEHDİT

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bir kez daha piyasada satılan bazı teknolojik ürünlerin insan sağlığı ve teknik standartlar açısından ciddi riskler taşıdığını tespit etti. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Ticaret Bakanlığı’na bildirilen karara göre, 4 farklı cep telefonu modeli ve 1 kablosuz hoparlör için toplatma süreci başlatıldı. Peki, hangi cihazlar toplatılıyor ve bu karar neden alındı?

TOPLATMA LİSTESİNDEKİ CİHAZLAR

BTK’nın yaptığı incelemeler sonucunda, aşağıdaki cihazların Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin 5. maddesine aykırı olduğu belirlendi:

– Reeder S19 Max Pro S Zoom

– Dijitsu DCT 90

– Hiking X11

– Hiking X9

– Mercusys AC 1200 Kablosuz Hoparlör

Bu cihazlar, hem kullanıcı güvenliğini riske atıyor hem de elektromanyetik ve çevresel uyumluluk standartlarını karşılamıyor. BTK, söz konusu ürünlerin piyasadan kaldırılması için harekete geçti.

HANGİ SORUNLAR TESPİT EDİLDİ?

BTK’nın raporuna göre, toplatma kararı alınan cihazlarda bazı eksiklikler bulunuyor. Bu sorunlar, cihazların yalnızca performansını değil, aynı zamanda kullanıcı sağlığını da tehdit ediyor. Özellikle elektromanyetik uyumluluk eksikliği, uzun süreli kullanımda sağlık risklerine yol açabileceği için ciddi bir sorun olarak değerlendiriliyor.

KABLOSUZ HOPARLÖR DE KAPSAMDA

Cep telefonlarının yanı sıra Mercusys AC 1200 model kablosuz hoparlör de toplatma listesine alındı. Cihazın, elektromanyetik uyumluluk ve arayüz standartlarına uymadığı tespit edildi. BTK, bu hoparlörün kullanımının hem teknik hem de çevresel sorunlara yol açabileceğini belirtti.

TÜKETİCİLERE KRİTİK UYARI

BTK, tüketicilere elektronik cihaz satın alırken dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Yetkililer, CE belgesi, uyumluluk sertifikası ve resmi teknik koşulları taşıyan ürünleri tercih etmenin önemine vurgu yaptı. Toplatma kararı alınan cihazları kullanan tüketicilerin, ürünleri derhal iade etmeleri veya üretici firmayla iletişime geçmeleri gerektiği belirtildi.

Ayrıca, BTK, piyasadaki diğer teknolojik ürünlerin de düzenli olarak denetlendiğini ve güvensiz bulunan cihazlara karşı benzer kararların alınabileceğini duyurdu. Tüketicilerin, resmi satış kanallarını tercih ederek sahte ya da standart dışı ürünlerden korunabileceği ifade edildi.

NE YAPILMALI?

Eğer yukarıda listelenen cihazlardan birine sahipseniz, aşağıdaki adımları izlemeniz öneriliyor. BTK, bu tür kararlarla hem tüketici güvenliğini korumayı hem de piyasada standartlara uygun ürünlerin yaygınlaşmasını hedefliyor.