Btk, Reeder, Dijitsu Ve Hiking Telefonları Toplatıyor

BTK’DAN CİHAZ TOPLATMA KARARI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), piyasada bulunan bazı teknolojik ürünlerin insan sağlığı ve teknik standartlar açısından ciddi tehditler oluşturduğunu belirledi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla Ticaret Bakanlığı’na yapılan bildirime göre, 4 farklı cep telefonu modeli ve 1 kablosuz hoparlör için toplatma süreci başladı. Hangi cihazların toplatıldığı ve bu kararın sebepleri detaylı şekilde açıklanıyor.

TOPLATILAN CİHAZLAR VE RİSKLER

BTK’nın incelemeleri sonucunda, şu cihazların Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin 5. maddesine aykırı olduğu tespit edildi:

– Reeder S19 Max Pro S Zoom

– Dijitsu DCT 90

– Hiking X11

– Hiking X9

– Mercusys AC 1200 Kablosuz Hoparlör

Bu ürünler, kullanıcı güvenliğini tehdit ediyor ve elektromanyetik ile çevresel uyumluluk standartlarını sağlamıyor. BTK, bu cihazların piyasadan toplanması için gereken adımları atıyor.

CEVAPLAR VE BULGULAR

BTK’nın raporuna göre, toplatma kararı alınan bu cihazlarda bazı sorunlar mevcut. Bu eksiklikler, yalnızca cihazların performansını değil, aynı zamanda kullanıcı sağlığını da riske atıyor. Özellikle elektromanyetik uyumluluk eksiklikleri, uzun süreli kullanımda sağlık problemlerine yol açabileceğinden ciddi bir endişe kaynağı olarak değerlendiriliyor.

KABLOSUZ HOPARLÖR DURUMU

Cep telefonları ile birlikte Mercusys AC 1200 model kablosuz hoparlör de toplatma sürecine dahil edildi. Cihazın, elektromanyetik uyumluluk ve arayüz standartlarına uymadığı belirlendi. BTK, bu hoparlörün kullanımının hem teknik hem de çevresel sorunları beraberinde getireceğini vurguladı.

TÜKETİCİLERE ÖNEMLİ UYARILAR

BTK, tüketicilere elektronik cihaz alırken dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu. Yetkililer, CE belgesi, uyumluluk sertifikası ve resmi teknik koşullara sahip ürünlerin tercih edilmesinin önemini vurguladı. Toplatma kararı alınan cihazları kullanan tüketicilerin, bu ürünleri hemen iade etmeleri veya üretici firmalarla iletişime geçmeleri gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, BTK, piyasadaki diğer teknolojik ürünlerin de düzenli bir şekilde denetlendiği ve tespit edilen güvensiz cihazlar hakkında benzer kararların alınabileceğini duyurdu. Tüketicilerin, resmi satış kanallarını tercih ederek sahte veya standart dışı ürünlerden korunabileceği belirtildi.

NE YAPILMALI?

Eğer yukarıda listelenen cihazlardan birine sahipseniz, aşağıdaki adımları izlemeye özen gösterin. BTK, bu tür kararlarla hem tüketici güvenliğini korumayı hem de piyasada standartlara uygun ürünlerin yaygınlaşmasını sağlamayı hedefliyor.