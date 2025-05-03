Btk, Reeder, Dijitsu Ve Hiking Toplatılıyor

CİHAZLARDA RİSKLER BELİRLENDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), piyasada bulunan bazı teknolojik ürünlerin insan sağlığı ve teknik standartlar bakımından önemli riskler taşıdığını tespit etti. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla Ticaret Bakanlığı’na bildirilen karar gereğince, 4 ayrı cep telefonu modeli ve 1 kablosuz hoparlör için bir toplatma süreci başlatıldı. Hangi cihazların toplatıldığı ve bu kararın arka plandaki nedenleri merak ediliyor.

BTK’nın gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda, aşağıdaki cihazların Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin 5. maddesine uygun olmadığı tespit edildi:

– Reeder S19 Max Pro S Zoom

– Dijitsu DCT 90

– Hiking X11

– Hiking X9

– Mercusys AC 1200 Kablosuz Hoparlör

Bu ürünler, kullanıcı güvenliğini tehdit etmekte ve elektromanyetik ile çevresel uyumluluk standartlarına uymamakta. BTK, bu cihazların piyasadan çekilmesi için gerekli adımları atmaya başladı.

TEHLİKE ARZ EDEN SORUNLAR

BTK raporuna göre, toplatma kararı alınan bu cihazlarda çeşitli eksiklikler tespit edildi. Bu sorunlar cihazların performansını etkilemenin yanı sıra kullanıcı sağlığını da tehdit ediyor. Özellikle elektromanyetik uyumluluk eksikliği, uzun süreli kullanımın sağlık riskleri doğurabileceği için önemli bir sorun olarak değerlendiriliyor.

KABLOSUZ HOPARLÖR DE KONTROL ALTINA ALINDI

Cep telefonlarına ek olarak Mercusys AC 1200 kablosuz hoparlör de toplatma listesine dahil edildi. Bu cihazın, elektromanyetik uyumluluk ve arayüz standartlarına uymadığı görüldü. BTK, bu hoparlörün kullanımının teknik ve çevresel sorunlara neden olabileceğini açıkladı.

TÜKETİCİLER İÇİN UYARILAR

BTK, tüketicilerin elektronik cihaz satın alırken dikkatli olmalarını istedi. Yetkililer, CE belgesi ve uyumluluk sertifikaları bulunan ürünlerin tercih edilmesinin önemine dikkat çekti. Toplatma kararı alınan cihazları kullananların, bu ürünleri derhal iade etmeleri veya üretici firmayla iletişime geçmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca BTK, piyasadaki diğer teknolojik ürünlerin de düzenli olarak denetlendiğini ve güvensiz bulunan cihazlar için benzer kararların alınabileceğini duyurdu. Tüketicilerin, resmi satış kanallarını tercih ederek sahte veya standart dışı ürünlerden koruma sağlayabilecekleri kaydedildi.

NE YAPILMALI?

Eğer yukarıda listelenen cihazlardan birine sahipseniz, BTK güvenliğiniz için bazı adımları izlemenizi öneriyor. Bu tür kararlarla hem tüketici güvenliğinin korunması hem de piyasada standartlara uygun ürünlerin yaygınlaşması amaçlanıyor.