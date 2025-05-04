Btk, Reeder, Dijitsu Ve Hiking Ürünleri Toplatıldı

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERDE CİDDİ RİSKLER TESPİT EDİLDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), piyasada bulunan bazı teknolojik ürünlerin insan sağlığı ve teknik standartlar açısından önemli riskler taşıdığını belirledi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Ticaret Bakanlığı’na bildirilen bu duruma göre, 4 farklı cep telefonu modeli ile 1 kablosuz hoparlör için toplatma süreci başlatıldı. Şimdi, hangi cihazların toplatıldığına ve bu kararın sebeplerine göz atalım.

TOPLATILAN CİHAZLAR

BTK’nın yaptıkları araştırmalar sonunda, aşağıda yer alan cihazların Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin 5. maddesine aykırı olduğu saptandı:

– Reeder S19 Max Pro S Zoom

– Dijitsu DCT 90

– Hiking X11

– Hiking X9

– Mercusys AC 1200 Kablosuz Hoparlör

Bu ürünler, kullanıcı güvenliğini riske atmanın yanı sıra, elektromanyetik ve çevresel uyumluluk standartlarına da uymuyor. BTK, belirtilen cihazların piyasadan kaldırılmasını sağlamak için harekete geçti.

SORUNLARIN NEDENLERİ

BTK’nın raporuna göre, toplatma kararına temel oluşturan cihazlarda birkaç önemli eksiklik tespit edildi. Bu sorunlar, cihazların performansını tehdit etmekle kalmayıp, kullanıcı sağlığını da tehlikeye atıyor. Özellikle elektromanyetik uyumluluk eksikliği, uzun vadede sağlık riski oluşturabileceği için dikkat çekici bir sorun olarak değerlendiriliyor.

HOPARLÖR DE KAPSAMDA

Cep telefonları dışında, Mercusys AC 1200 modeli kablosuz hoparlör de toplatma listesine dahil edildi. Bu cihazın, elektromanyetik uyumluluk ve arayüz standartlarıyla uyumlu olmadığı görülüyor. BTK, hoparlörün kullanımının teknik ve çevresel sorunlara yol açabileceğini vurguladı.

TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

BTK, tüketicilere elektronik cihaz satın alırken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Yetkililer, CE belgesi, uyumluluk sertifikası ve resmi teknik koşullara sahip ürünleri tercih etmenin önemine dikkat çekti. Toplatma kararı alınan cihazları kullanan tüketicilerin hemen ürünleri iade etmeleri ya da üretici firmayla iletişim kurmaları gerektiği açıklandı. Ayrıca, BTK’nın piyasadaki diğer teknolojik ürünleri düzenli olarak denetlediği ve güvensiz bulunan cihazlara karşı benzer eylemler yapabileceği belirtildi. Tüketicilerin resmi satış kanallarını tercih ederek sahte ya da standart dışı ürünlerden kendilerini koruyabilecekleri ifade edildi.

UYULMASI GEREKEN ADIMLAR

Eğer yukarıda belirtilen cihazlardan birine sahipseniz, şu adımları izlemeniz öneriliyor: BTK, bu tür kararlarla hem tüketici güvenliğini korumayı hem de piyasada standartlara uygun ürünlerin yaygınlaşmasını sağlamak istiyor.